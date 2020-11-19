Рыбаки Северного бассейна с начала года по вылову водных биоресурсов идут с отставанием

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 16 ноября текущего года составил 4 млн 465,67 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 75,09 тысячи тонн), что на 11,01 тысячи тонн, или на 0,2%, больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 448,79 тысячи тонн (-14,48 тысячи тонн, -3,13%). На промысле трески вылов составил 279,36 тысячи тонн (-21,37 тысячи тонн), пикши – 76,48 тысячи тонн (+8,38 тысячи тонн).

Общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 272,5 тысячи тонн (-25,5 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана –280,4 тысячи тонн (-41,0 тысячи тонн).