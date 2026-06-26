Рыбаки Северного бассейна с начала года выловили 176,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 22 июня российские рыбаки выловили 2247,5 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 176,7 тысячи тонн морепродуктов (+1,5 тысячи тонн к уровню 2025 года), в том числе трески – 85 тысяч тонн; пикши – 41,2 тысячи тонн (+11,6 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 180,066 тысячи тонн.