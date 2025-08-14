Рыбаки Северного бассейна с начала года выловили 228,6 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года к 13 августа добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3194,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за этот период выловили 228,6 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 125,6 тысячи тонн; пикши – 41 тысячу тонн (+1,6 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 334,5 тысячи тонн (+31,2 тысячи тонн, или 10,3% к уровню соответствующего периода 2024 года).