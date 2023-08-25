Рыбаки Северного бассейна снизили объёмы промысла трески, увеличили вылов пикши

Российские рыбаки к 21 августа текущего года выловили 3,6 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 12,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, на Северном бассейне выловлено 327 тысяч тонн, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. Промысел трески снизился на 53,8 тысячи тонн, до 196,6 тысячи тонн, пикши - вырос на 1 тысячу тонн, до 54,6 тысячи тонн, мойвы - вырос на 0,4 тысячи тонн, до 23 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 365,6 тысячи тонн рыбы, что на 6,6% (на 22,8 тысячи тонн) больше, чем год назад. В том числе в зонах иностранных государств вылов снизился на 17,9%, до 167 тысяч тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - увеличился на 42,4%, до 198,6 тысячи тонн.