Рыбаки Северного бассейна успешно начали 2026 год

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала 2026 года составил 139,2 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна с начала 2026 года к 13 января добыли 8,8 тысячи тонн (+20,5% к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 3,9 тысячи тонн; пикши – 2,8 тысячи тонн (+1,5 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 0,6 тысячи тонн водных биоресурсов.