Рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 0,8%

Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими рыбаками к 19 июня текущего года превысил 2,7 млн тонн, что на 2,6%, или на 68,2 тысячи тонн больше уровня 2021 года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за этот период добыли 314 тысяч тонн, что на 2,44 тысячи тонн, или на 0,8% больше уровня 2021 года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 267 тысяч тонн — на 51,4 тысячи тонн, или на 16,2% ниже уровня соответствующего периода 2021 года.