Рыбаки Северного бассейна в отчётный период добыли 37,7 тысячи тонн морепродуктов

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 16 февраля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 644,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 37,7 тысячи тонн (+4,7 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 19,0 тысяч тонн; пикши – 10,5 тысячи тонн (+5,6 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 20,8 тысячи тонн водных биоресурсов.