Рыбаки Северного бассейна выловили 194,7 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 6 июля российские рыбаки выловили 2446,1 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 194,7 тысячи тонн морепродуктов (+2,2 тысячи тонн к уровню 2025 года), в том числе трески – 92,3 тысячи тонн; пикши – 44,2 тысячи тонн (+11,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 209,900 тысячи тонн водных биоресурсов.