Рыбаки Северного бассейна выловили 234,56 тысячи тонн водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, на 10 июня текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 2275,20 тысячи тонн (в том числе во внутренних водоемах – 24,27 тысячи тонн), что на 163,01 тысячи тонн, или на 7,7% больше уровня 2019 года.

На Северном бассейне общий объём добычи составил 234,56 тысячи тонн, что на 3,93 тысячи тонн, или на 1,70% больше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 163,53 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,21 тысячи тонн. Вылов пикши составил 35,92 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 11,89 тысячи тонн.

В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов составил 267,4 тысячи тонн, что меньше уровня за аналогичный период прошлого года на 4,6 тысячи тонн, или 1,7%.