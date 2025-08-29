Мурманская область. Арктика (16+)29.08.25 12:30
Рыбаки Северного бассейна выловили 239 тысяч тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), российские рыбаки с начала года к 28 августа добыли около 3379,5 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна в этот период выловили 239 тысяч тонн морепродуктов, в том числе трески – 130,4 тысячи тонн; пикши – 42,4 тысячи тонн (+0,2 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл свыше 362,8 тысячи тонн (+29,7 тысячи, или 8,9% к уровню соответствующего периода 2024 года).
