Рыбаки Северного бассейна выловили 26,4 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 11 февраля текущего года добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила свыше полмиллиона – более 554 тысяч тонн.

Рыбаки Северного бассейна за это время выловили 26,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 19,3 тысячи тонн; пикши – 3,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 12,4 тысячи тонн (+ 42,9% к уровню соответствующего периода 2024 г.).