Рыбаки Северного бассейна выловили 344,3 тысячи тонн водных биоресурсов

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 395,6 тысячи тонн — почти на 8,8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 6 сентябрь 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3,85 млн тонн, что на 12,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 344,3 тысячи тонн рыбы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 395,6 тысячи тонн — почти на 8,8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, отмечает Росрыболовство.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239750