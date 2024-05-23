Российские рыбаки преодолели планку добычи морских биоресурсов в 2 млн тонн. Положительная динамика промысла сохраняется в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах.

К 21 мая, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов всеми российскими пользователями превысил 2 млн тонн - на 3% больше уровня 2023 года за аналогичный период.

Рыбаки Северного бассейна выловили более 208 тысяч тонн морских биоресурсов, что на + 10% больше показателей прошлого года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 161,7 тысячи тонн.