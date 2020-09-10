Рыбаки Северного бассейна выловили водных биоресурсов более 362 тысяч тонн

Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 7 сентября составил 3625,89 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 51,42 тысячи тонн), что на 4,04 тысячи тонн, или на 0,1% меньше уровня 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 362,58 тысячи тонн (-15,67 тысячи тонн, -4,14%). На промысле трески – 237,57 тысячи тонн (-20,2 тысячи тонн). Вылов пикши – 58,34 тысячи тонн (+6,2 тысячи тонн).

В зонах иностранных государств общий объём добычи водных биоресурсов – 243 тысячи тонн (-1,4 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 218,8 тысячи тонн (-11,9 тысячи тонн).