Рыбаки Северного бассейна выловили водных биоресурсов более 362 тысяч тонн
Рыбаки Северного бассейна выловили водных биоресурсов более 362 тысяч тонн
Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 7 сентября составил 3625,89 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 51,42 тысячи тонн), что на 4,04 тысячи тонн, или на 0,1% меньше уровня 2019 года.
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 362,58 тысячи тонн (-15,67 тысячи тонн, -4,14%). На промысле трески – 237,57 тысячи тонн (-20,2 тысячи тонн). Вылов пикши – 58,34 тысячи тонн (+6,2 тысячи тонн).
В зонах иностранных государств общий объём добычи водных биоресурсов – 243 тысячи тонн (-1,4 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 218,8 тысячи тонн (-11,9 тысячи тонн).