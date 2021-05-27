Рыбаки Северного бассейна вышли практически на уровень добычи водных биоресурсов предыдущего года
Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 25 мая текущего года составил более 1,9 млн тысячи тонн, что на 9,3% меньше уровня 2020 года.
Рыбаки Северного бассейна вышли практически на уровень предыдущего года – освоено более 208,3 тысячи тонн. Вылов атлантической трески вырос на 5 тысячи тонн – до 150,61 тысячи тонн. Пикши добыто на 3 тысячи тонн меньше – 30,62 тысячи тонн.
Общий объём добычи российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств составил 144,7 тысячи тонн, что на 18% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 2% и достиг 72,2 тысячи тонн.