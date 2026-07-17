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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.26 11:30

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 201,5 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 13 июля российские рыбаки выловили 2557,2 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 201,5 тысячи тонн морепродуктов (+0,5 тысячи тонн к уровню 2025 года), в том числе трески – 94,5 тысячи тонн; пикши – 45,2 тысячи тонн (+10,5 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 223,340 тысячи тонн.

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