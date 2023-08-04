Рыбаки Северного бассейна за семь месяцев 2023 года выловили 301,8 тысячи тонн водных биоресурсов

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки за семь месяцев текущего года добыли 308,3 тысячи тонн водных биоресурсов.

Объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями за январь-июль текущего составил 3,2 млн тонн, что на 10,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, рыбаки Северного бассейна выловили 301,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки за семь месяцев текущего года добыли 308,3 тысячи тонн водных биоресурсов.

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