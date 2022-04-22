Промысел российского флота идёт в штатном режиме. К 18 апреля 2022 года российские рыбаки добыли 1567,4 тысячи тонн, что на 3,1% больше уровня 2021 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 151,8 тысячи тонн рыбы. В том числе трески – 91,7 тысячи тонн, пикши – 24,2 тысячи тонн.

В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот освоил 115,1 тысячи тонн.

Производство в России продукции глубокой переработки – филе и мяса рыб (включая фарш) за январь-февраль этого года заметно увеличилось. Производство мяса рыбы, включая фарш, возросло на 129,6%, или на 8,8 тысячи тонн — до 15,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост производства рыбного филе превысил 48,5%. Произведено 65 тысяч тонн продукции — на 21,2 тысячи тонн больше к уровню 2021 года.

Расширение ассортимента рыбной продукции и увеличение объёмов продукции более высокого качества на прилавках магазинов связано в том числе с введением в эксплуатацию 21 из 24 высокотехнологичных рыбопереребатывающих предприятий благодаря реализации первого этапа программы инвестиционных квот, сообщает Росрыболовство.