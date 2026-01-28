Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 18,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 27 января вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 326,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 18,7 тысячи тонн (+14,2% к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 8,8 тысячи тонн; пикши – 5,4 тысячи тонн (+2,7 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 2,4 тысячи тонн водных биоресурсов.