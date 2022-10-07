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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 11:00

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 421 тысячу тонн водных биоресурсов, а Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами

Общая добыча водных биоресурсов российскими рыбаками к 5 октября текущего года составила 3,79 млн тонн, сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

На Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 421 тысяча тонн. На промысле трески освоено 273,7 тысячи тонн, пикши – 63,4 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча превысила 412 тысяч тонн, в том числе в зонах иностранных государств ‒ 232,7 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 179,7 тысячи тонн.

По заявлению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, объёмы добычи в 2022 году сохраняются на уровне прошлого года. По прогнозу ведомства, по итогам текущего года показатель превысит 5 млн тонн. В 2021 году российские рыбаки добыли во всех бассейнах РФ и за пределами российских вод более 5,05 млн тонн.

А в это время правительство Норвегии решило, что российские рыболовные суда cмогут заходить только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Об этом сообщает МИД Норвегии. При этом все российские суда, прибывающие в эти порты, должны подвергаться проверкам. «Мы внимательно следим за деятельностью России в норвежских водах и в норвежских портах, чтобы не допустить, чтобы Норвегия стала страной транзита для незаконной перевозки товаров в Россию», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Норвегия управляет рыбными запасами в ряде районов вместе с Россией, и особенно важно, чтобы крупнейшее в мире поголовье трески управлялось устойчивым образом. Поэтому было сделано исключение из запрета на порты для российских рыболовных судов, но теперь правительство ужесточает правила.

«Министерство финансов обратилось в Таможенное агентство с просьбой усилить контроль за российскими рыболовными судами, чтобы все российские рыболовные суда, на которые распространяется исключение, заходящее в эти три порта, были физически проверены. Это означает явное усиление контроля в этой сфере, считает министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум. - Сотрудники таможни будут тесно сотрудничать с полицией и другими органами».

Изменения вступят в силу в ближайшее время.

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