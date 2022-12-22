Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 509 тысяч тонн водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 19 декабря текущего года общая добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила более 4,75 млн тонн.

Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна к этой дате было добыто водных биоресурсов 509 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 556,05 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 339,5 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 216,5 тысячи тонн.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), добыча водных биоресурсов в этом году показывает отрицательную динамику по сравнению с 2021 годом. Так, по состоянию на 12 декабря 2022 года российские рыбаки сократили вылов на 2,5% ‒ до 4,66 млн тонн.