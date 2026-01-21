По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года и к 20 января вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 220,7 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли за отчётный период 14,3 тысячи тонн (+24,3% к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 6,5 тысячи тонн; пикши – 4,2 тысячи тонн (+2,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 1,4 тысячи тонн водных биоресурсов.