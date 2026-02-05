Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна идут в плюсе!

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года к 3 февраля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 426,9 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 23,4 тысячи тонн (+0,8 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 10,9 тысячи тонн; пикши – 6,9 тысячи тонн (+3,4 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 4,8 тысячи тонн водных биоресурсов.