Мурманская область. Арктика (16+)05.02.26 13:30
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна идут в плюсе!
По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года к 3 февраля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 426,9 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 23,4 тысячи тонн (+0,8 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 10,9 тысячи тонн; пикши – 6,9 тысячи тонн (+3,4 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 4,8 тысячи тонн водных биоресурсов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
-Скоро в эфире16:20«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин в последний год не получил доплату за переработку-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале