Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна к 20 апреля добыли 107,1 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 20 апреля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1668 тысяч тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 107,1 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 56,1 тысячи тонн, пикши – 26,2 тысячи тонн (+6,3 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 82,017 тысячи тонн водных биоресурсов.