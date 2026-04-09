Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна на 6 апреля добыли 92,1 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года к 6 апреля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1482,5 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 92,1 тысячи тонн морепродуктов (на 5,2% меньше, чем на отчётную дату 2025 года), в том числе трески – 49,7 тысячи тонн ( на 22,8% меньше к уровню 2025 года), пикши – 22,1 тысячи тонн (+3,9 тысячи тонн к уровню 2025 года), камбалы - 6,8 тысячи тонн (больше почти в 1,6 раза), крабов - 3,5 тысячи тонн (больше почти в 2,3 раза).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 59,468 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 28,5% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года.