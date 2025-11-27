Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 13:00
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна с начала года добыли 296,9 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 26 ноября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4310,5 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 296,9 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 150,0 тысяч тонн; пикши – 51,9 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 466,2 тысячи тонн (на 15,6 тысячи тонн, или 3,5% выше показателя соответствующего периода 2024 года).
