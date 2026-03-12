Мурманская область. Арктика (16+)12.03.26 13:30
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна с начала года добыли 60,9 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 9 марта, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 985,4 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна с начала года добыли 60,9 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 34,2 тысячи тонн, пикши – 14,6 тысячи тонн (+5,4 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 45,5 тысячи тонн водных биоресурсов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года