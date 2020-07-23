Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна выловили 303,87 тысячи тонн водных биоресурсов
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 20 июля составил 2844,98 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 42,48 тысячи тонн), что на 101,37 тысячи тонн, или на 3,7% больше уровня 2019 года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 303,87 тысячи тонн (-3,55 тысячи тонн), или на 1,16% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 205,03 тысячи тонн (-14,14 тысячи тонн). Вылов пикши составил 47,5 тысячи тонн (+11,76 тысячи тонн).
В зонах иностранных государств общий объём добычи водных биоресурсов составил 229,7 тысячи тонн (+19,3 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 122 тысячи тонн, что меньше уровня добычи (вылова) водных биоресурсов за аналогичный период 2019 года на 21,7 тысячи тонн.