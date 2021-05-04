Рыбалка под Териберкой окончилась трагически для шести человек

Тело шестого рыбака из группы, которая пропала недалеко от Териберки на побережье Баренцева моря, спасатели обнаружили на берегу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Обнаружили сегодня (3 мая. – Ред.) погибшим шестого рыбака на берегу в том же районе», - сообщает ТАСС, ссылаясь на собеседника агентства. В ведомстве также добавили, что уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. Дополнительных подробностей пока не сообщают.

Напомним, 1 мая в спасательные службы поступило сообщение о потере связи в районе села Териберки с тремя маломерными суднами, в которых находились восемь рыбаков. Предположительно, лодки потеряли ход во время шторма в Баренцевом море. Двоим из попавших в шторм удалось спастись, трёх сразу нашли погибшими. По последним данным, погибли шесть человек. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.