Рыбе подождать не прикажешь - рыбный порт работает в обычном режиме

Коллектив Мурманского морского рыбного порта продолжит обеспечивать непрерывность обслуживания промысловых судов на этой неделе. Уход на объявленные президентом России каникулы – непозволительная роскошь для докеров - рыбе подождать не прикажешь.

Как сообщает пресс-служба предприятия, все службы, от которых зависит приём судов, обработка и хранение грузов, будут работать в обычном режиме. Речь идёт о диспетчерской, перегрузочном комплексе, комплексе механизации, холодильном терминале, здравпункте, бюро пропусков и персонале КПП.

Остальные подразделения порта перейдут, по возможности, на удалённый режим работы. В частности, уже переведены на самоизоляцию 33 сотрудника старше 65 лет, поскольку они относятся к группе риска.