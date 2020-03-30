Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 08:30
Рыбе подождать не прикажешь - рыбный порт работает в обычном режиме
Коллектив Мурманского морского рыбного порта продолжит обеспечивать непрерывность обслуживания промысловых судов на этой неделе. Уход на объявленные президентом России каникулы – непозволительная роскошь для докеров - рыбе подождать не прикажешь.
Как сообщает пресс-служба предприятия, все службы, от которых зависит приём судов, обработка и хранение грузов, будут работать в обычном режиме. Речь идёт о диспетчерской, перегрузочном комплексе, комплексе механизации, холодильном терминале, здравпункте, бюро пропусков и персонале КПП.
Остальные подразделения порта перейдут, по возможности, на удалённый режим работы. В частности, уже переведены на самоизоляцию 33 сотрудника старше 65 лет, поскольку они относятся к группе риска.
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Последние комментарии
Бывалый
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Гость
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Александр
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