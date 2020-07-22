Рыбка обошлась браконьерам в втридорога – итоги оперативно-профилактического мероприятия «Путина»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Путина» началось в мае, за это время сотрудниками полиции возбуждено 9 уголовных дел по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. 17 граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира.

Например, житель Кандалакши 1989 года рождения, находясь в устье реки Варзуга, являющейся местом нереста и миграций лососевых пород рыб, незаконно добыл четыре экземпляра атлантического лосося. Соответствующего разрешения мужчина не имел. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, незаконными действиями северянина составил почти 110 тысяч рублей.

По словам браконьера, об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова рыбы ценных пород он знал, однако надеялся избежать наказания.

По факту незаконной добычи биологических ресурсов в местах нереста на особо охраняемых природных территориях возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, а также денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» продлится на территории региона до конца ноября. Сотрудники полиции предупреждают, что помимо уголовной судимости, браконьеры в результате своих противоправных действий лишаются дорогостоящих снастей и орудий лова.