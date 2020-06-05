«Рыбная» линия на СМП заработает только при обеспечении обратной загрузки судов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил о необходимости налаживания регулярных перевозок рыбы по Севморпути. В ходе межведомственного совещания 4 июня были названы условия, при которых регулярная «рыбная» линия сможет эффективно работать.

Во исполнение поручения президента проработать данный вопрос, под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука было проведено межведомственное совещание, посвященное вопросам организации перевозок рыбной продукции по Севморпути. В совещании (в режиме ВКС) приняли участие представители профильных министерств, «Росатома», субъектов федерации и заинтересованных компаний.

В ходе совещания заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша сообщил, что в 2020 году, с учётом уже ранее запланированных работ, лихтеровоз «Севморпуть» сможет выполнить один рейс по маршруту Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Мурманск. В соответствии с предварительным расписанием рейса, атомный контейнеровоз выйдет из порта Мурманск 15 августа, 30 августа достигнет Петропавловск-Камчатского и 13 сентября вернётся обратно в Мурманск, где до 15 сентября произведет выгрузку рыбной продукции.

В соответствии с предварительным расчётом, за рейс будет перевезено 204 сорокафутовых и 153 двадцатифутовых контейнера при наличии 204 розеток для подключения рефконтейнеров.

При этом госкорпорация готова рассмотреть в 2020 году возможность снижения рентабельности суточной стоимости рейса до 1%.

Как ранее сообщал директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, «ключевыми вопросами является обратная загрузка контейнеровоза, наличие портовой инфраструктуры, необходимой для работы с рефконтейнерами и регулярность перевозок».

Атомный контейнеровоз «Севморпуть». Кроме того, Вячеслав Рукша сообщил, что для создания регулярной линии (несколько рейсов в период летне-осенней навигации) необходима полная загрузка судов либо компенсация судовладельцу выпадающих доходов при отсутствии полной загрузки, а также использование единого консолидатора грузов. Такой консолидатор мог бы планировать загрузку судов линии и накопление судовых партий, а также предоставлять дополнительные услуги грузовладельцам.