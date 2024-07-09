Рыбная продукция из Мурманской области представлена в Москве на третьем гастрономическом фестивале «Вкусы России»

До 14 июля у главного входа на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы.

Мурманскую область на национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России» представляет компания «Северное сияние», которая занимается производством копчённой, вяленой, слабосоленой рыбной продукции и консервов и является постоянным участником проекта «Наша рыба», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На фестивале представлены продукты, производимые компанией «Северное сияние», которые ассоциируются у жителей регионов России с Мурманской областью, а именно: лосось в стеклянной банке, который очень нравится рыбным гурманам, так как они видят содержимое консервы, печень трески атлантической кусковой, скумбрия и многое другое.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, фестиваль проводится уже третий год подряд и является частью масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания. В этом году на фестивале представили продукцию 330 производителей из более чем 70 регионов нашей страны.

Фото: https://gov-murman.ru