Рыбная продукция мурманской компании скоро будет поставляться на рынок США

Как сообщает региональное Министерство экономического развитии, при содействии Центра поддержки экспорта компания «Персей» получила долгожданную сертификацию FDA (U.S. Food and Drug administration) – одну из самых престижных и трудных для получения производителем. Сертификат позволяет компании поставлять пищевую продукцию на рынок США, известный высокими требованиями.

В настоящее время компанией уже готовится первая поставка рыбной продукции на рынок США.

ООО «Персей» – динамично развивающаяся торговая компания, крупный трейдер рыбы и морепродуктов. Компания регулярно участвует в выставках, а в этом месяце вышла и на международную торговлю.