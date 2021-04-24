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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 09:30

Рыбная ярмарка возобновляет работу в Мурманске 24 апреля

24 апреля традиционная субботняя ярмарка «Наша рыба» вновь начнёт работу на территории торгово-развлекательного центра «Форум» в Мурманске. Как и прежде, качественная мурманская рыба будет реализовываться по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов. В течение дня к месту ее проведения всех желающих доставит бесплатный автобус, курсирующий по маршруту ул. Гаджиева – ТРЦ «Форум».

Отправление с ул. Гаджиева: 9.30; 10.30; 11.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30.

Отправление от ТРЦ «Форум»: 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00.

Остановки в пути: ул. Гаджиева; ул. Гагарина; пл. Пять Углов; пр. Кольский; пр. Молодёжный (бывшая АК 1118); ТРЦ «Форум».

Работа ярмарки будет организована с соблюдением необходимых мер эпидбезопасности. Организаторы напоминают посетителям о необходимости соблюдения масочного режима при посещении ярмарки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первая ярмарка «Наша рыба» открылась в Мурманске 27 июля 2019 года по инициативе губернатора Мурманской области и далее проводилась по субботам на территории ТРЦ «Форум». Ярмарка пользовалась большой популярностью у мурманчан и жителей близлежащих муниципалитетов, однако в конце марта 2020 года в связи с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее проведение пришлось приостановить. Уже 18 мая благодаря усилиям организаторов удалось наладить онлайн-заказ продукции и доставки ее на дом.

За два года реализации программы «Наша рыба» было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. При этом большая часть продукции – охлажденная.

 

 

 

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