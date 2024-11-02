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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 10:15

Рыбной отрасли на Северном бассейне нужно готовиться к непростым годам?

Как сообщает fish.gov.ru, завершила работу 54-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Встречи проходили в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, норвежскую – постоянный заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Королевства Норвегия г-жа Метте И. Викборг.

«Такие встречи являются важным элементом нашего сотрудничества, в основе которого – межгосударственная правовая основа, учитывающая исторический опыт взаимоотношений в области рыболовства, а также определяющая, что значительная часть живых морских ресурсов Баренцева и Норвежского морей представляет единый экологический комплекс, эксплуатируемый рыбаками обеих стран», – отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией, несмотря на то что в этом году мы находимся в чрезвычайной ситуации», — заявил министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс. Его слова приводит  bloomberg.com/news.

В ходе сессии стороны обменялись данными научных исследований и статистики о вылове за 2023 год и истекший период 2024 года, утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год.  Квоты трески установлены на уровне 340 тысяч тонн, что на 25% меньше чем в 2023 году.  Этот показатель является самым низким с 1991 года.

Стороны решили не вести в следующем году промысел мойвы в Баренцевом море, ОДУ которой в 2024 году составляет 196 тысяч тонн.

Как сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) на своём телеграм-канале, ОДУ северо-восточной арктической трески на 2025 год снижен на 25% — до 340 тысяч тонн, квота России составит 144,4 тысячи тонн; пикши — на 7,8%, до 130 тысяч тонн, российская квота — около 52,5 тысячи тонн. ОДУ морского окуня клювача также сокращена — на 4%, до примерно 67,2 тысячи тонн, синекорого палтуса — на 10,6%, до 19 тысяч тонн. Квота России по этим видам составит 14,1 тысячи тонн и 7,9 тысячи тонн соответственно.

«Существенное снижение ОДУ трески, а также снижение по пикше, вызванные естественными причинами, означает, что рыбной отрасли в Северном бассейне нужно готовиться к непростым годам, так как расходы компаний растут, а ресурсная база снижается», — приводится комментарий заместителя директора УК «Норебо» Сергея Сенникова. Он отметил, что научная рекомендация о нулевом вылове мойвы стала неожиданностью для многих. «Видимо, изменения в экосистеме Баренцева моря оказали такое влияние на этот запас. Это лишний раз подтверждает, что необходимы дополнительные научные исследования, чтобы понять, что происходит с запасами», — сказал он.

Дополнительно Россия получит возможность выловить в водах Норвегии 4,2 тысячи тонн морских окуней и 12,2 тысячи тонн сайды.

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