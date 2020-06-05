Рыбную продукцию с Дальнего Востока планируют доставлять в регионы России по Севморпути

Доставку рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные и северо-западные регионы России планируют осуществлять по Северному морскому пути с перевалочной базой в порту Мурманск. Вопрос обеспечения регулярных морских перевозок стал ключевым на межведомственном совещании под руководством замруководителя Росрыболовства России Петра Савчука. В онлайн-конференции принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поручение проработать идею запуска поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути было дано в декабре прошлого года в Мурманске на Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Наращивание мощностей СМП и активное использование внутреннего транспортного коридора выводит на первый план задачи по развитию портовой инфраструктуры, включая Мурманский транспортный узел.

«Проект МТУ предусматривает перевалку 28 млн тонн грузов, ведется строительство железной дороги, порта Лавна. Накануне руководитель РЖД Олег Белозёров подтвердил готовность и поддержку в наращивании мощностей до 100 млн тонн в год. Безусловно, это даст новые возможности по доставке продукции через порт Мурманск в другие субъекты страны», – сказал глава региона.

Крупнейший оператор морского терминала, оказывающий услуги комплексного обслуживания судов, – Мурманский морской рыбный порт имеет холодильные и перегрузочные мощности. Техническое оснащение позволяет перегружать 450-500 тысяч тонн рыбопродукции в год.

Кроме того, в Кольском районе планируется построить современный морской терминал по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки. При выходе на проектную мощность будет обеспечена перевалка рыбопродукции в размере 50 тысяч тонн ежемесячно, в год – порядка 500 тысяч тонн.

«Мы заинтересованы в поставке рыбы из Дальнего Востока в наши порты, чтобы повысить грузооборот рыбопродукции. При этом важно обеспечить загрузку судов в обратном направлении. Ряд компаний уже выразили готовность поставлять грузы на Дальний Восток по Севморпути. Проект абсолютно реалистичный», – подчеркнул губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.