Рыбные ряды: оптовые цены на основные виды рыб сохраняют стабильность

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, стоимость на основные виды рыб в оптовом сегменте, в основном, сохраняла стабильность.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, на Северо-Западе цены на основные виды рыб также сохранялись на уровне прошлой недели: пикша - 200 руб. за кг., треска атлантическая - 250 руб. за кг., сельдь атлантическая - 107 руб. за кг.

А вот Мурманскстат сообщил, что с 25 по 31 октября текущего года в магазинах нашего региона отмечалось повышение цен на мороженую неразделанную рыбу на 2,4% - 213,87 рубля за кг.

Фото: https://gov-murman.ru