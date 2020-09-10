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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 16:39

Рыбный бизнес нацелен на максимальное извлечение прибыли, а не на работу по российским законам

Рыбный бизнес нацелен на максимальное извлечение прибыли, а не на работу по российским законам

 

9 сентября текущего года в Москве состоялось заседание комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, основной темой которого послужила инициатива прибрежных регионов России о предоставлении возможности рыбакам продавать свои уловы. В мероприятии поучаствовали главы заинтересованных российских субъектов, представители контролирующих структур и правительственных кругов, а также рыбопромышленники.

Как выяснило наше агентство, не обошлось и без вопросов, не вошедших в основную повестку мероприятия. Рыбаки вновь подняли тему о многострадальной печени трески, банки с которой запрещают им катать законодательные нормы. Суть проблемы, как обычно, кроется в деталях. На протяжении 2019 и 2020 годов мурманские ассоциации рыбопромышленников и их рыбацкие суда умышленно шли на нарушения ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве», а именно шкерили рыбу прямо на судах, изготавливали готовую продукцию, и всё это в рамках квот на прибрежное рыболовство.

Но требования действующих правовых актов таковы, что рыбу надо привозить только в живом, свежем и охлажденном виде, по причине чего действия рыбаков повлекли за собой серию крупных штрафов. Они попросту хотели использовать хитрость в размере 20% повышающего коэффициента на свои квоты и при этом, ничего не делая взамен, то есть развивать береговую инфраструктуру и насыщать свежей необработанной рыбой местные рынки.

Как заявлял председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, у мурманских рыбаков, в отличие от дальневосточных, отсутствуют наливные суда из-за чего они не могут привозить живую рыбу на берег, а рыба с внутренностями до портов в нормальном состоянии, по его мнению, не дойдёт. Но, как говорят факты, финансовое состояние крупных северных рыбопромышленников позволяет им тратить крупные суммы на различные проекты и судебные тяжбы с правоохранителями, но денег на постройку наливных судов у них почему-то не находится. В европейских странах уже давно переходят на ярусный флот, который более экологичный, по сравнению с обычным тралением всего дна, когда выбивается и молодь и в целом нарушается целостность морских экосистем. Но с этим пусть разбираются экологи.

По официальным сообщениям многих рыбопромышленников Севера, сложившаяся ситуация создаёт предпосылки для остановки прибрежного промысла, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для российского рыбного рынка. Но об остановке промысла в Северном бассейне речи не идёт, они вполне успешно и дальше смогут продолжать ловить в рамках промышленного рыболовства.

Проблема для российского рынка лежит в том, что более 90% добытых в Баренцевом море уловов наши отечественные рыбаки продают в Норвегию, а ценник в мурманских магазинах растёт из-за стремления рыбаков получать валютную выручку, невзирая на национальные интересы. Как отмечает председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко, в магазинах Мурманской области за последние несколько лет цены на многие виды рыбной продукции выросли минимум вдвое. От части такая ситуация складывается из-за отсутствия понимания со стороны местных крупных рыбопромышленных компаний важности развития береговой перерабатывающей инфраструктуры. Рыбный бизнес нацелен на максимальное извлечение прибыли из своей деятельности и реинвестирование её в собственные производственные мощности, а не развитие портовых предприятий, а прибрежное рыболовство сулило крупным компаниями большие выгоды.

Как ответило нам на запрос Погрануправление ФСБ по западному арктическому району в иностранные порты в первом квартале 2020 года  поставлено рыбопродукции на 46% больше, чем за первый квартал 2019-го, при этом поставки рыбы в российские порты снизилась на 20%. Очень интересная динамика получается, если брать во внимание заявление рыбодобытчиков «о работе на отечественный рынок». И это, несмотря на то, что постановление правительства РФ № 974 от 17.08.2017 года запрещает продавать за границу уловы, добытые в Баренцевом море.

Таким образом, основная проблема в прибрежном рыболовстве кроется в нежелании российских рыбопромышленников работать по российским законам. Отказ от модернизации своего рыбопромыслового флота для работы в рамках федерального законодательства является личными трудностями руководства ассоциаций рыбопромышленников, но никак не проблемой государства.

 

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