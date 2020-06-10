«Рыбный наказ» - Президент РФ поручил снизить затраты на перевозку рыбы по Севморпути

Президент Российской Федерации поручил правительству страны совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» для снижения стоимости рыбной продукции проработать вопрос уменьшения затрат на её доставку из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь. Об этом сообщается в материалах Кремля.

Доклад по данному вопросу должен быть предоставлен до 1 июля 2020 года. Ответственные за исполнение поручения - Виктория Абрамченко, Олег Белозеров, Алексей Лихачев.

Напомним, Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил о необходимости налаживания регулярных перевозок рыбы по Севморпути. В ходе межведомственного совещания 4 июня были названы условия, при которых регулярная «рыбная» линия сможет эффективно работать.