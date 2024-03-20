Рыбный порт готовится отправить первую партию мороженной экспортной рыбопродукции предприятий Северного бассейна во Владивосток

17 марта в Мурманский морской рыбный порт по железнодорожным путям прибыли 27 рефрежераторных контейнеров. Впервые в истории порта для мультимодальных грузоперевозок создаётся специализированный склад хранения.

Как сообщает mmrp.ru/news, в ближайшее время планируется первая отправка во Владивосток железнодорожным маршрутом партии мороженной экспортной продукции предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна.

Напомним, в начале марта 2024 года АО «ММРП» получил разрешение на работу с крупнотоннажными контейнерами на железнодорожных путях порта, что стало этапом в развитии контейнерного направления в комплексе услуг предприятия.

Отправка рефконтейнеров по железной дороге во Владивосток запланирована на следующую неделю, сообщает interfax-russia.ru. «Во Владивостоке контейнеры будут в порту перегружены на морское судно-контейнеровоз и отправлены в Южную Корею. Далее груз может быть доставлен по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону», - отметил собеседник агентства.

В настоящее время в ММРП по железнодорожным путям прибыли 27 рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранса», идет погрузка краба. Всего специализированный склад хранения на территории порта рассчитан на единовременное хранение 100 рефконтейнеров.

В ММРП отметили, что перевозки замороженной рыбопродукции на экспорт через Владивосток будут регулярными. «В дальнейшем мы рассчитываем, что к новому сервису - отправке рыбопродукции по железной дороге в рефконтейнерах - будут присоединяться и другие рыбопромысловые компании или компании-трейдеры как из Мурманской области, так из других регионов», - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о преимуществах перевозок по железной дороге перед каботажными рейсами по Севморпути, в пресс-службе ММРП отметили, что это круглогодичность и «возможность отправки относительно небольших партий рыбопродукции».

Фото: https://mmrp.ru/news/70/znachimoe-sobytie-v-istorii-ao-mmrp-/