Рыбный порт получил первые погрузчики из двенадцати, которые заменят устаревший парк техники, предназначенный для работы в трюмах судов

Согласно программе обновления специализированной и перегрузочной техники, АО «Мурманский морской рыбный порт» получил два электропогрузчика фирмы «JAC», изготовленных по спецзаказу для работы в стесненных условиях судовых трюмов.

Это первые погрузчики из двенадцати, которые заменят устаревший парк погрузчиков, предназначенных для работы в трюмах судов.

Как сообщает mmrp.ru, пополнился и парк специализированной техники. Это минипогрузчики фирмы «LGCM». Техника позволила обеспечить содержание внутрипортовых дорог в чистоте летом и чистку снега в зимнее время, а также оказывать соответствующие услуги предприятиям, находящимся на территории порта, и организациям города.

Фото: https://mmrp.ru/news/70/novoe-postuplenie-tekhniki-2024/