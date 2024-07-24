Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 14:30
Рыбный порт получил первые погрузчики из двенадцати, которые заменят устаревший парк техники, предназначенный для работы в трюмах судов
Согласно программе обновления специализированной и перегрузочной техники, АО «Мурманский морской рыбный порт» получил два электропогрузчика фирмы «JAC», изготовленных по спецзаказу для работы в стесненных условиях судовых трюмов.
Это первые погрузчики из двенадцати, которые заменят устаревший парк погрузчиков, предназначенных для работы в трюмах судов.
Как сообщает mmrp.ru, пополнился и парк специализированной техники. Это минипогрузчики фирмы «LGCM». Техника позволила обеспечить содержание внутрипортовых дорог в чистоте летом и чистку снега в зимнее время, а также оказывать соответствующие услуги предприятиям, находящимся на территории порта, и организациям города.
Фото: https://mmrp.ru/news/70/novoe-postuplenie-tekhniki-2024/
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
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Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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