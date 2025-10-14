«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
Рыбный порт получил разрешение на грузовые операции с крупнотоннажными рефконтейнерами

Мурманский морской рыбный порт получил разрешение на выполнение грузовых операций с крупнотоннажными рефрижераторными контейнерами через железнодорожную станцию Кола Октябрьской железной дороги. Соответствующий приказ издало Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба АО «ММРП», необходимость реализации данного решения обусловлена актуальной потребностью в экспорте на Дальний Восток и за пределы страны продукции морского промысла, включая ценные виды рыбопродукции и краба. Применение указанной схемы перевозок обеспечивает значительное сокращение сроков транспортировки, примерно в два раза. Дополнительным фактором выступает сложность функционирования транспортных коридоров через Европу в связи с действующими ограничениями и санкционными мерами. Новый порядок позволит обеспечить непосредственный доступ экспортируемых товаров к основным рынкам сбыта, таким как Китай и Республика Корея.

«Немаловажно, что реализация данного решения позволит АО «ММРП» выйти на принципиально иной качественный уровень обслуживания клиентов. Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры порта с учётом данного решения позволяет обеспечить перевалку до 2500 TEU в год только рыбопродукции, без учёта перевалки других грузов», — говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе ММРП, руководство порта неоднократно пыталось получить разрешение, начиная с 2004 года. Тем не менее по различным причинам рыбный порт получал отказ. Отсутствие возможности работать с крупнотоннажными контейнерами существенно сокращало производственные возможности порта. Особенно актуальная потребность в данном сервисе возникла в рамках реализации принципиально нового логистического проекта — отправки варено-мороженого краба мультимодальным маршрутом, с использованием ж/д и водного транспорта. Такая ситуация создавала дополнительные трудности для клиентов рыбного порта ввиду географического расположения основного производства и разгрузочных операций судов в Южном районе.

«После проведенной национализации новое руководство порта в 2023 году актуализировало данный немаловажный вопрос и на сегодняшний день успешно завершило задачу, получив официальное подтверждение представителя Федерального агентства железнодорожного транспорта относительно полной готовности необходимой инфраструктуры: наличие обустроенной контейнерной площадки, соответствующей перегрузочной техники, собственного локомотивного парка и качественных подъездных железнодорожных путей», — отмечается в сообщении.

 

 

 

Фото: https://mmrp.ru/news/70/mmrp-gotov-k-vypolnenie-gruzovykh-operatsiy-s-krupnotonnazhnymi-refrizheratornymi-konteynerami/

