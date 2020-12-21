Рыбный порт выиграл суды по всем причалам Южного грузового района

Как сообщает пресс-служба АО «ММРП», 14 декабря Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ФГУП «Нацрыбресурсы» и ООО «Мурманский складской терминал» на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по иску Мурманского морского рыбного порта.

- Арбитражный суд Московского округа постановил оставить без изменения решение Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2020 года по причалам №37 и 38, вынесенное в пользу порта, - рассказывает главный специалист юридического департамента АО ММРП Евгений Белянский. – Соответственно, кассационные жалобы «Мурманского складского терминала» и Нацрыбресурса оставлены без удовлетворения.

Интересно, что представители Нацрыбресурса и МСТ на рассмотрение своей кассации в суд не явились. Для арендаторов такое поведение понятно, ведь ещё 1 ноября, после решения Верховного суда РФ, они отказались от прав на причалы. А вот почему Нацрыбресурс проигнорировал заседание – неясно. Как неясно и то, почему у причала №44 рыбного порта до сих пор стоят и мешают выгрузке рыбы танкеры «Шуя» и «Варзуга», поставленные там бывшими арендаторами. Более того, после решения суда и до разрыва договоров с Нацрыбресурсом арендаторы продолжали брать деньги с судовладельцев, фактически незаконно пользуясь госимуществом.

Напомним, в ноябре 2018 года ФГУП «Нацрыбресурсы», в чьём ведении находятся причалы рыбного порта, провёл несколько аукционов по их сдаче в аренду. Победителем по всем лотам в Южном грузовом районе стали две компании - «Мурманский складской терминал» (МСТ) и «СевГазСервис», не имеющие никакого отношения к рыбной отрасли. Но главное – само проведение аукционов нарушило федеральное законодательство, согласно которому у порта есть преимущественное право на получение этих причалов в аренду без конкурса. Два года портовики упрямо доказывали факт нарушения закона в суде, и всё это время арендаторы вели свою деятельность, периодически препятствуя работе ММРП.

В конце 2019 года суды стали выносить решения в пользу порта, признавая, что конкурсы были проведены с нарушениями, а договоры аренды – недействительны. Тогда Нацрыбресурс и его арендаторы начали писать кассационные жалобы, что перевело разбирательства на новый виток спирали. Но в октябре Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ФГУП «Нацрыбресурсы» и ООО «Севгазсервис» на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам касательно 44-го причала Мурманского морского рыбного порта. Это стало своеобразным сигналом для арбитража по другим причалам порта. И вот закончено последнее разбирательство.

Потворствуя стоянке неисправных нефтяных судов в рыбном терминале, Нацрыбресурс всячески способствует интересам «СевГазСервиса» и МСТ, а не качественному обслуживанию судов рыбной промышленности, хотя уставные цели данного ФГУПа заявлены другие. Разбирательство по этому поводу сейчас начало УФАС Мурманской области.