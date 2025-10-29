Рыбный промысел-2025: планка 4 млн тонн преодолена

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года к 28 октября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4 млн тонн.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 284,1 тысячи тонн водных биоресурсов, в том числе трески – 145,1 тысячи тонн; пикши – 49,5 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 440,5 тысячи тонн (+15,4 тысячи тонн к показателю соответствующего периода 2024 года).