Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря

Группа «Норебо», группа компаний «ФЭСТ», АО «Архангельский траловый флот» и НО «Союз рыбопромышленников Севера» 14 июля заключили соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря, сообщила пресс-служба группы «Норебо». Четыре компании обязуются по возможности ограничить свою промысловую деятельность с использованием традиционных донных тралов.

Отмечается, что заключение соглашения – очередной шаг российских рыбаков по развитию мер сохранения экосистемы Баренцева моря и рациональной экологически устойчивой эксплуатации запасов водных биологических ресурсов в соответствии с принципами осторожного подхода.

Соглашение является результатом успешного многолетнего сотрудничества рыбодобывающих предприятий, WWF России и научных организаций по разработке возможных мер по снижению влияния донного промысла на морскую среду.

Основная цель соглашения – получение достоверных научных данных о видовом составе донных экосистем и выработка совместно с природоохранными и научными организациями обоснованных рекомендаций по охране уязвимых биотопов Баренцева моря.

Соглашение определяет три района в Баренцевом море (два на севере и одно на юго-западе), где высока вероятность нахождения уязвимых морских биотопов. В указанных районах участники соглашения обязуются по возможности ограничить свою промысловую деятельность с использованием традиционных донных тралов. Учитывая достаточно большую площадь указанных в соглашении районов и недостаток научных данных, стороны соглашения будут сотрудничать в целях изучения донных биотопов в указанных районах и стремиться осуществлять регистрацию приловов морского бентоса в наиболее полном объеме.

В настоящее время соглашение распространяется на 97 российских судов, ведущих промысел северо-восточной арктической трески, пикши, сайды и северной креветки.

Стороны также предусмотрели и механизм независимого мониторинга своей промысловой деятельности, который позволит анализировать работу судов и подтверждать выполнение обязательств в рамках этого оглашения.

«Решение заключить соглашение было непростым, но все участники едины в понимании того, что сохранение здоровой и продуктивной экосистемы Баренцева моря – залог нашего благополучия и благополучия будущих поколений России», - говорит Сергей Сенников, представитель группы «Норебо».

Соглашение вступает в силу с 1 августа 2020 года и открыто для присоединения со стороны как российских, так и иностранных рыбопромысловых предприятий и рыбохозяйственных объединений.