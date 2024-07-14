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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.24 11:00

Рыбохозяйственный комплекс России развивается в тренде общего экономического роста в стране

В январе 2024 года сальдированный финансовый результат организаций рыбной отрасли, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой ВБР (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах, по данным Росстата, составил 15,1 млрд рублей, что на 3% выше уровня 2023 года.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 12 июля провёл совещание по экономическим вопросам. Говоря о текущей ситуации в экономике, премьер отметил: «Динамика остаётся высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля – до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов».

Рыбохозяйственный комплекс развивается по общероссийскому курсу экономического роста.

По данным fish.gov.ru, российские рыбаки к 10 июля добыли более 2,6 млн тонн – на 28,4 тысячи тонн больше уровня предыдущего года (+1,1%).

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции за январь-март 2024 года составило более 1,2 млн тонн (+ 4,2% к уровню 2023 года): мороженой рыбы 755 тысяч тонн; рыбы приготовленной, консервированной и икры 189 тысяч тонн (+11,4% к уровню 2023 года); филе рыбного мороженного 88 тысяч тонн (+11% к уровню 2023 года); фарша и мяса рыбы мороженых 43 тысячи тонн (+17,3 % к уровню 2023 года); ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных 27 тысяч тонн (+7,5% к уровню 2023 года); муки и гранул из водных биоресурсов 61 тысяча тонн (+15,5% к уровню 2023 года).

Оборот организаций по виду экономической деятельности «рыболовство и рыбоводство», «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», по данным Росстата, в январе-марте 2024 года составил 201,3 млрд рублей, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2023 года.

В январе 2024 года сальдированный финансовый результат организаций рыбной отрасли, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой ВБР (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах, по данным Росстата, составил 15,1 млрд рублей, что на 3% выше уровня 2023 года.

 

Фото (сайт правительства РФ), инфографика Мурманскстата.

 

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