Рыбок, кошек, попугаев в офисах стало больше

В офисе каждой пятой компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные. Каждый девятый работодатель заводит их целенаправленно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В офисах практически каждой пятой организации (19%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (23%) и крупных компаний (20%). Причём по большей части их заводят специально.

Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (15%) и IT-компаний (13%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 10%).

Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

За последние три года питомцев в офисах стало больше: в 2021 году таких работодателей было всего 9% (в ковид обитателей офисных живых уголков сотрудники разбирали по домам), а сегодня — уже 19%.

Время проведения опроса: 1—18 октября 2024 года.