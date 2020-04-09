Рыболовные суда доставили в Мурманск немного рыбы с довеском из рыбаков - сменных экипажей с незаходных траулеров

Транспорт-рефрижератор «Выборгский», прибывший в Мурманск 6 апреля, привёз всего 39 тонн рыбопродукции. Транспорт «Петроградский», подошедший к причалам рыбного порта на день позже, доставил 181 тонну рыбы и консервов. «Что же случилось с этими судами, которые обычно привозят из районов промысла по тысяче тонн каждый?», - задаётся вопросом пресс-служба ММРП.

Дело в том, что последние рейсы «Выборгский» и «Петроградский» совершили в качестве пассажирских теплоходов. Если обычно за ходку такой транспорт собирает рыбу с 6-8 траулеров, работающих в Северном бассейне, то сейчас они обслужили по одному судну. Их главной задачей было доставить сменные экипажи на незаходные суда, которые не могут провести смену команды обычным способом – через порты Норвегии.

Сейчас границы с западным соседом закрыты из-за карантинных мер по коронавирусу. Поэтому у судовладельцев незаходных траулеров два выхода. Первый – возвращать суда в Мурманск, внося таможенные платежи и НДС в госбюджет. Расходы могут составлять до 20 процентов стоимости. Именно поэтому никто особо не стремится проходить растаможку, предпочитая обслуживать суда в иностранных портах. В крайнем случае, судовладельцы под предлогом ремонта оформляют временное таможенное разрешение.

Второй выход – фрахтовать транспорт, размещать на нём сменный экипаж для траулера и менять команды прямо в районе промысла. Это тоже обходится в копеечку, но дешевле, чем полностью вносить обязательные платежи для судна.

В общем, теперь судовладельцы вынуждены искать способ и производственные проблемы решить, и огромных платежей в бюджет избежать. Сейчас сложилась ситуация, когда из-за закрытия иностранных портов незаходные траулеры вынуждены возвращаться в Россию. Поэтому государство должно решить, что ему важнее – миллион-другой долларов, полученных при растаможке траулера, или его регулярное появление в отечественных портах. Амнистия таких судов давно назрела. Ведь пока незаходные траулеры выгружаются на иностранных портах, а транспорты ходят как рейсовые автобусы, российские береговые предприятия рыбной отрасли задыхаются без сырья и работы.