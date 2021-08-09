Рыболовный траулер «Таманго» с мурманскими моряками загорелся в порту Киркенеса

Рыболовный траулер «Таманго» с мурманскими моряками на борту вчера загорелся в порту норвежского города Киркенес, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Экипаж в количестве 22 человек был эвакуирован, пострадавших нет.

«В порту Киркенес произошёл пожар на судне «Таманго». Экипаж из 22 человек (жители Мурманска) полностью эвакуирован на берег и размещён в гостевых домиках в порту. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По сообщениям норвежских СМИ, судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. В Норвегии «Таманго» проходил техническое обслуживание, после которого должен был выйти в очередной рейс.